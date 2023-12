Dr. Brigitte Schumann

Foto: Bildungsklick

Düsseldorf (kobinet) "Aufklärung über sonderpädagogische Feststellungsverfahren geboten!" So lautet der Titel eines Gastbeitrags der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann, den diese auf der Plattform bildungsklick veröffentlicht hat. "Das Schulministerium von NRW hat unter dem Druck öffentlicher Kritik an den fehlerhaften sonderpädagogischen Feststellungsverfahren vor einem Jahr zahlreiche wissenschaftliche Prüfaufträge zur Untersuchung der Verfahren erteilt", heißt es in der Einleitung des Beitrags von Dr. Brigitte Schumann.

„Aktuell liegen dem Ministerium die Gutachten vor. Die Aspekte der Untersuchung umfassen eine qualitative Analyse der Praxis, eine systemische Gesamtbetrachtung, Standards und Kriterien für die Verfahren sowie eine ökonomische Analyse und Bewertung der Antragsstellungen. Eine vollständige Veröffentlichung der Gutachten ist in der Schulausschusssitzung des Landtages für März 2024 geplant“, heißt es weiter im Beitrag.

Link zum Gastbeitrag von Dr. Brigitte Schumann auf bildungsklick