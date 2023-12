Walter-Picard-Preis 2024 für Chor All inklusiv

Singen bringt Lebensfreude

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

KASSEL(kobinet) Der Verwaltungsausschuss des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen hat jetzt beschlossen, dass der Chor All Inklusiv der Regionalen Diakonie Rheingau-Taunus den Walter-Picard-Preis des LWH 2024 erhält. Der Sieger erhält den mit 5.000 Euro dotierten Preis am 19. März 2024 im Kasseler Ständehaus.

„Bei dem inklusiven Chor steht die gemeinsame Freude an der Musik im Vordergrund. Weder für die Mitglieder noch für die Zuhörer ist ersichtlich, wer eine psychische Erkrankung hat und wer nicht“, sagt die LWV-Landesdirektorin Susanne Selbert über den diesjährigen Preisträger. Durch seine vielen Auftritte habe All Inklusiv wesentlich dazu beigetragen, die Integration psychisch kranker Menschen in die Öffentlichkeit zu tragen. „Der Chor ist ein besonders gutes Beispiel für gelungene Inklusion“, so Selbert.

Die Vorauswahl aus 16 eingereichten Vorschlägen traf ein Komitee, dem Vertreter des LWV und Experten aus der psychiatrischen Praxis angehörten. Das Auswahlgremium überzeugte besonders, dass der Chor auf ehrenamtlichem Engagement aufbaut und ein „lebendiges Projekt“ darstelle, welches die Grenzen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung verwische, „sowohl nach innen als nach außen“, heißt es in der Begründung.