Live-Audiodeskription von T_OHR feiert Premiere bei Handball-EM

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Mainz (kobinet) Die Europäische Handballföderation (EHF), T_OHR und weitere Partner kooperieren bei der Handball-Europameisterschaft vom 10.01. – 28.01.2024 in Deutschland, um gemeinsam Live-Audiodeskriptionen für blinde und sehbehinderte Fans in den Stadien und zu Hause anzubieten. Zum ersten Mal werden bei der bevorstehenden Handball-Europameisterschaft mehr als 20 Spiele für blinde und sehbehinderte Fans live beschrieben. Die EHF sorgt so gemeinsam mit ihren Partnern für eine inklusivere Gesellschaft und ein Handballfest an dem alle Fans teilhaben können.

Die Live-Audiodeskription ist die detailgetreue Beschreibung des Geschehens. Sie ermöglicht es, blinden und sehbehinderten Fans die 60 Minuten Spielzeit zu verfolgen, da alles was auf und neben dem Handballfeld passiert, ausführlich reportiert wird. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie ein Top-Spiel an jedem anderen Spieltag werden von erfahrenen Reporter*innen vor Ort umgesetzt. Die Reportagen der Spiele können kostenlos über einen integrierten Player auf der offiziellen EHF EURO 2024-Homepage unter https://ehfeuro.eurohandball.com/men/2024/ abgerufen werden, heißt es in einer Presseinformation von T_Ohr.

In der Vorrunde wird die Live-Audiodeskription bei folgenden Spielen angeboten:

• 10. Januar, 20:45 Uhr: Deutschland gegen die Schweiz

• 11. Januar, 20:30 Uhr: Dänemark gegen Tschechien

• 12. Januar, 20:30 Uhr: Spanien gegen Kroatien

• 13. Januar, 20:30 Uhr: Färöer-Inseln gegen Norwegen

• 14. Januar, 20:30 Uhr: Nordmazedonien gegen Deutschland

• 15. Januar, 20:30 Uhr: Schweden gegen die Niederlande

• 16. Januar, 20:30 Uhr: Frankreich gegen Deutschland

Die oben gelisteten Vorrundenspiele werden in deutscher Sprache reportiert. Sofern sich die deutsche Nationalmannschaft für die Hauptrunde qualifiziert, werden auch ihre Hauptrundenspiele in Köln live auf Deutsch reportiert. Zudem wird das Finalwochenende in Köln in deutscher und englischer Sprache umgesetzt. Die Reportagen der Hauptrundenspiele in Hamburg werden zusätzlich in englischer Sprache hörbar sein.

Der Zeitplan für die Hauptrunde wird seitens der EHF veröffentlicht, sobald die Paarungen bekannt sind. Um den bestmöglichen Service zu bieten, hat sich die Europäische Handballföderation mit erfahrenen Unterstützern und Anbietern von Live-Audiodeskription zusammengetan. Die Organisation der Audiodeskription während der Handball-Europameisterschaft wird durch T_OHR übernommen. „So sorgen wir während der Euro 2024 mit unserer Expertise für qualitativ hochwertige, audiodeskriptive Live-Reportagen. Als soziales Projekt, unter der Trägerschaft der AWO-Südwest gGmbH, werden bei einer Vielzahl von Sportarten und kulturellen Veranstaltungen Live-Audiodeskriptionen angeboten“, heißt es von T_OHR.