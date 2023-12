Cover des IGEL-Podcast mit Matthias Küffner und Regina Schiele

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) Wenn es ruhiger wird und die Weihnachtszeit naht, ist auch immer Zeit zum Lesen. Nach der Veröffentlichung der Lesung des Romans Zündeln an den Strukturen mit Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner waren nun Matthias Küffner und Regina Schiele Gäste in der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Inklusator und Macher des IGEL-Podcast sprach mit den beiden unter anderem über den von ihnen veröffentlichten Kriminalroman mit dem Titel "Abseits vom Urteil".

„Trotz oder gerade mit seiner Behinderung dem Leben zeigen, dass es doch geht! Das tut täglich Matthias Küffner. Seine Autobiografie mündete jetzt in einem Kriminalroman. Abseits vom Urteil – Inklusion geht uns eben Alle an – so heißt das Werk welches er zusammen mit seiner langjährigen Assistentin Regina Schiele geschrieben hat. Wie Inklusion gelingen kann, Hinweise was Ableismus ist und was es mit uns macht … in diesem Buch wechselt sich eine spannende Kriminalgeschichte mit guten Impulsen ab. Nie mit dem Finger zeigend aber so richtig tief aus dem Leben gegriffen. Hört rein, wenn Matthias Küffner und Regina Schiele uns ihr Buch vorstellen. Wichtige Links: Matthias Küffner: https://borntolive.net/ Mehr zum Buch findest Du hier: https://abseits-vom-urteil.de„, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts