Wien (kobinet) "Eine Aktion der Initiativgruppe Persönliche Assistenz JETZT Wien hat am Schottentor in Wien darauf aufmerksam gemacht, dass es mehr (fair) bezahlte Assistenzstunden für Menschen mit Behinderungen braucht, um jederzeit seobstbestimmt auf`s WC gehen zu können. Das ist derzeit nicht der Fall! Und darum müssen Menschen mit Behinderung häufig selbst Windel (Schutzhosen) tragen, obwohl sie nicht inkontinent sind", heißt es in der Ankündigung eines Videos zur Aktion unter dem Motto "Wer Muss soll Können" von der Initiativgruppe Persönliche Assistenz JETZT auf YouTube.

Link zum Video zur Aktion