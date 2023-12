Landesteilhabebeirat von Bremen tagte zum letzten Mal in diesem Jahr

Wappen Bundesland Bremen

Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) Die Landesbeiräte zum Thema Behinderung leisten einen wichtigen Auftrag. Der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, veröffentlichte in seinem neuesten Newsletter einen Bericht über die letzte Sitzung des Landesteilhabebeirats von Bremen, der einen Einblick über die Themenvielfalt gibt, mit der sich die Landesbeirate beschäftigen.

Bericht über die Sitzung des Landesteilhabebeirats Bremen

In der letzten Sitzung in 2023 behandelte der Beirat die aktuelle Situation der inklusiven Beschulung sowie die berufliche Orientierung und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt für junge behinderte Menschen. Zum erstgenannten Punkt wurde von den zuständigen Ressorts die fehlende Anzahl an Fachkräften mitgeteilt. Daneben war es dem Beirat ein Anliegen Eltern sowie Schüler:innen zur aktuellen Situation zu hören. O-Ton einer anwesenden Mutter: „Insbesondere empfinde ich es als eine Diskriminierung, dass aus der Klasse lediglich nur die behinderten Kinder zu Hause bleiben müssen und nicht die ganze Klasse. Welch ein Aufschrei gäbe es erst, wenn im Sinne der Inklusion alle Schüler:innen betroffen wären.“

Ferner beschäftigten sich die Mitglieder des Teilhabebeirats seit einiger Zeit im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit den Themen Sozialraumorientierung, Trägerbudgets sowie Unterstützung von Menschen mit komplexen Hilfebedarfen. Die Gestaltung von verstärkter Sozialraumorientierung im Rahmen von möglichen Trägerbudgets wird in der Unterkommission 3 der Vertragskommission behandelt. Die Interessensvertretung behinderter Menschen beteiligt sich an der Diskussion kritisch, da bisher konkrete Fragen zum Spannungsfeld Trägerbudget und Leistungserbringung im Sinne der Personenzentrierung aus ihrer Sicht nicht ausreichend beantwortet wurden. Die Stiftung Alsterdorf und Leben mit Behinderung Hamburg haben in allen drei oben genannten Felder seit einigen Jahren Erfahrungen gesammelt. Im Herbst machte sich daher eine 25köpfige Bremer-Reisegruppe auf den Weg nach Hamburg. Die Fahrt wurde durch den Landesteilhabebeirat veranstaltet.

