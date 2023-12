Bundestag Debatte Barrierefreiheit, 4 Anträge der CDU/CSU am 15.12.2023

Blick in das Plenum des Deutschen Bundestages

Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde

Berlin (kobinet) Wie mir die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mitteilte findet am 15.12.2023 die Debatte zu verschiedenen Anträgen statt.

Zur Information: Die Debatte Barrierefreiheit am 15.12.2023, siehe https://www.bundestag.de/mediathek/live und Parlamentsfernsehen, zur 145. Sitzung ist ab 10:50 Uhr TOP 24 (siehe auch https://www.bundestag.de/tagesordnung) angesetzt zu den Drucksachen 20/4676, 20/9415, 20/7190, 20/9611, 20/7590, 20/8972 und 20/8527, 20/8982.

Siehe dazu im Detail: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw50-de-barrierefreiheit-980648

„Das Video zum Thema Barrierefreiheit im Deutschen Bundestag hat unsere Fraktion [CDU/CSU] dieser Tage in verschiedenen sozialen Medien veröffentlicht. Wir wollen damit neben dem Thema auch auf eine große Debatte am Freitag aufmerksam machen. Der Deutsche Bundestag debattiert in seiner Kernzeit über vier Anträge unserer Fraktion zur Barrierefreiheit.“

Siehe: https://www.cducsu.de/video/barrierefreiheit-im-bundestag-was-geschehen-muss-damit-inklusion-gelingt

Zitat:

„Das sind unsere Anträge für mehr Barrierefreiheit und einen inklusiveren Sozialraum, die der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2023 in einer Kernzeitdebatte diskutieren wird:

https://cducsu.cc/antrag1 – Mehr Tempo für Barrierefreiheit und einen inklusiven Sozialraum

https://cducsu.cc/antrag2 – Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr für alle gestalten

https://cducsu.cc/antrag3 – Reisen und Kulturerlebnisse für alle möglich machen

https://cducsu.cc/antrag4 – Kultur ohne Barrieren für alle zugänglich machen„