Lage Saarland in Deutschland

Saarbrücken (kobinet) "Harte Kritik am Landesamt für Soziales im Saarland", so hat der Saarländische Rundfunk einen vor kurzem erschienenen Bericht getitelt. "Im Saarland gibt es massive Beschwerden über das Landesamt für Soziales. Es geht um lange Wartezeiten, schlechte Beratung und unnötige juristische Auseinandersetzungen. Das zuständige Sozialministerium verspricht Verbesserungen", heißt es im Beitrag. Auch in Sachen Neubesetzung des Landesbehindertenbeauftragten im Saarland hagelt es weiterhin Kritik.

Auch in Sachen Neubesetzung des Landesbehindertenbeauftragten gibt es im Saarland Ärger: „Daniel Bieber ist seit 2020 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Saarland. Obwohl er das Rentenalter schon erreicht hat, dürfte er laut Gesetz noch ein weiteres Jahr im Amt bleiben. Aber er darf nicht“, so beschreibt die Saarbrücker Zeitung die derzeitige Situation.

