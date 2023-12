Werben für Inklusion und Antidiskriminierung beim SPD-Parteitag

Bild vom Bundesparteitag der SPD 2023

Foto: Natalie Rosenke

Berlin (kobinet) Beim am Sonntag, den 10. Dezember 2023 in Berlin zu Ende gegangenen Bundesparteitag der SPD spielte auch die Behindertenpolitik und die Forderung nach echter Inklusion sowie nach einer Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) eine Rolle. Sowohl im Plenum als auch am Rande des Parteitages warben verschiedene Akteur*innen sowie die Arbeitsgemeinschaft Selbst Akitiv für entsprechende und im Koalitionsvertrag verankerte behindertenpolitische Projekte. Die Verpflichtung zur Barrierefreiheit müsse beispielsweise endlich auch für private Anbieter von Dienstleistungen und Produkten verbindlich im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geregelt werden.

Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung warb beim SPD-Parteitag beispielsweise farbenfroh für das Bündnis AGG Reform Jetzt und traf sich u.a. auch mit Vertreter*innen von Selbst Aktiv, der Arbeitsgemeinschaft behinderter Menschen in der SPD, zum Austausch.

Link zur Kampagnenseite des Bündnis AGG Reform Jetzt

Link zum kobinet-Bericht über das Werben für eine Reform des AGG beim Bundesparteitag der SPD vom 8. Dezember 2023