Foto: Pixabay/2247188

Mainz (kobinet) "Nina Becker ist sehbehindert. Die junge Frau steht für eine inklusive Gesellschaft, packt Dinge an und will anderen Menschen mit Behinderung helfen." So kündigt das ZDF einen 15minütigen Fernsehbeitrag mit dem Titel "Nina Becker: Mit mir zum inklusiven Arbeitsplatz" an, der im Rahmen des ZDF-Magazins einfach mensch am 9. Dezember 2023 ausgestrahlt wurde und in der Mediathek zur Verfügung steht.

Link zum Fernsehbeitrag des ZDF über das Wirken von Nina Becker