Lesespaß für Alle

Bonn (kobinet) "Wenn es draußen kalt und grau ist, gibt es kaum etwas Schöneres als in ein spannendes Buch abzutauchen. Was aber, wenn in den Geschichten niemand so aussieht wie ich? Das passiert Kindern mit Behinderung leider häufig. Die Buchreihe der "Bunten Bande" möchte das ändern und erzählt Geschichten von Abenteuern, Inklusion und Vielfalt", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch.

„Mit der Bunten Bande hat die Aktion Mensch gemeinsam mit dem Carlsen-Verlag eine Buchreihe geschaffen, die Kindern Vielfalt und Inklusion vorlebt und zeigt, wie sie als selbstverständlicher Teil eines bunten Teams gemeinsam stark sein können“, heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch.

