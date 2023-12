1. Buchlesung im IGEL Podcast – Zündeln an den Strukturen

Cover des IGEL-Podcast mit der Buchlesung

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel / Frankfurt (kobinet) Premiere beim IGEL-Podcast. Zum ersten Mal überträgt der Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) eine Buchlesung. Dabei hat der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang die Online-Lesung des Romans "Zündeln an den Strukturen" von Ottmar Miles-Paul am 8. Dezember 2023 aufgezeichnet. Mit dabei waren neben dem Autor u.a. Sabine Lohner, die aus dem Buch gelesen hat und Barbara Vieweg, die für die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mit ihrem Projekt zur Budgetkompetenz den Rahmen für die Online-Lesung bot.

„Ein Krimi, viele Fakten und das Thema der Behindertenwerkstätten! Das sind die Zutaten für „Zündeln an den Strukturen“. In seinem ersten Roman zeigt der Autor, Journalist und Aktivist Ottmar Miles-Paul, wie wichtige Fakten und Kritik an Strukturen perfekt in eine Story einfließen können. An Hand seiner Protagonisten analysiert, hinterfragt und kritisiert er das System der Werkstätten. Wir erleben in der ersten Lesung im IGEL Podcast eine Premiere. Sabine Lohner liest und Ottmar Miles-Paul kommentiert. Das macht Bock auf diesen Roman!“ So heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit der Online-Lesung zum Roman, die am 8. Dezember 2023 stattfand.

Der IGEL-Podcast liefert auch die Infos, wo man den Roman kaufen kann: Zündeln an den Strukturen – Ottmar Miles-Paul / Katrin Grund – Link zur 286 Seiten starken Printausgabe, die für 17,00 Euro plus 2,95 Euro Versand bei epubli bestellt werden kann:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579388

Link zur Möglichkeit der Bestellung als E-Book für 5,99 Euro:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579760

Die ISBN für die Printausgabe lautet 9783757579388 – damit müsste man das Buch auch im Buchhandel bestellen können.

Die ISBN für die E-Book-Ausgabe lautet 9783757579760