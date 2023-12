Logo: Stopp Vorurteile!

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Vorurteile bei Bewerbungen - mal anders!" So lautet der Titel eines knapp fünfminütigen Kurzfilms der Aktion Mensch, auf den Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. Der Film zeigt anschaulich auf, wie es bei Vorstellungsgesprächen auch mal anders herum laufen könnte, als das was behinderte Menschen immer wieder erleben.

Link zum Kurzfilm der Aktion Mensch

Video zu Vorurteilen bei Bewerbungen