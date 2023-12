Chancen aufgreifen, Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

Rektor der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Prof. Dr. Norbert Collmar

Foto: Uschi Entenmann

Ludwigsburg (kobinet) Bericht zum Fachtag „Zukunftswege der Heilpädagogik: Innovation und Inspiration“ am 28.11.2023 an der EH Ludwigsburg

Wie uns freundlicherweise Frau Dr. Sandra Fietkau, Professorin für Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik, berichtet fand ein Fachtag zum Thema statt. Wir geben hier diesen Bericht wieder.

„Seien Sie unbequem und suchen Sie sich Verbündete!“, forderte Antonio Florio, Vorsitzender des Vereins „Selbstbestimmt Leben“ im Landkreis Ludwigsburg, in seinem Impuls beim Fachtag „Zukunftswege der Heilpädagogik: Innovation und Inspiration“. Dieser wurde von der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg in Kooperation mit dem Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V. (bhp) vergangene Woche mit etwa 70 Teilnehmenden durchgeführt. Anlass war das im Jahr 2022 vom bhp veröffentlichte neue „Berufsbild Heilpädagog*in“. Dabei geht es um die Aspekte von Inklusion und Teilhabe, die die UN-BRK fordert. Hinter dem Begriff UN-BRK verbirgt sich das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ein internationaler Vertrag, in dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu schützen. Nun geht es darum, die neuen Aspekte auf die, vielfältigen Arbeitsfelder von Inklusiven Pädagog*innen und Heilpädagog*innen zu übertragen.

Gestartet ist der Fachtag mit einem Impuls des bhp-Geschäftsführers Kai-Raphael Time zu „Herausforderungen und Chancen der Heilpädagogik als Profession mit Zukunft“. Darin ging Timpe auch auf die gesellschaftliche Relevanz der Profession ein und zeigte, wie wichtig es ist, Heilpädagogische Kompetenz bei inklusiven Weiterentwicklungen zu beteiligen. Die Fähigkeit, inklusionsorientierte Settings zu gestalten, Menschen und Gruppen zu begleiten und gesellschaftliche Entwicklungen zu befördern sind, so zeigt auch das neue Berufsbild Heilpädagog*in, originäre Kompetenzen von Heilpädagog*innen.

Anschließend präsentierten verschiedene Redner*innen ihre jeweilige Sichtweise zu Anforderungen, Ideen und Weiterentwicklung bezogen auf die Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik. Neben Antonio Florio waren Diana Will und Leonie Waldner als Praxis-Vertreterinnen, Bernd Schatz vom Diakonischen Werk Württemberg und Anja Seth vom Medizinisch-Pädagogischen Dienst des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) als Redner*innen auf der Bühne. Prof. Dr. Angelika Bengel aus dem Studiengang Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg hielt einen kurzen Impuls aus wissenschaftlicher Sicht. Deutlich wurde bei allen Rednerinnen und Rednern, wie vielfältig die Anforderungen und Herausforderungen sind, sowohl allgemein in Verbindung mit gesellschaftlichen Themen als auch spezifisch bezogen auf verschiedene Arbeits- und Handlungsfelder. Zum Abschluss waren alle Teilnehmenden dann noch eingeladen, zu Aspekten aus dem Berufsbild im Rahmen verschiedener Diskussionsrunden ins Gespräch zu kommen.

Der Fachtag konnte aufzeigen, dass die Anforderungen auch direkt verbunden sind mit Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten. Diese müssen genutzt und aufgegriffen werden, um Theorie und Praxis zu gestalten. Hierzu zeigte sich Prof. Dr. Sandra Fietkau erfreut, dass der an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg angebotene Bachelor-Studiengang „Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik“ seit über zehn Jahren die Bedeutung der Menschenrechte betont. Auch mit den Fachkonzepten der Sozialraum- und Personenzentrierung beschäftigen sich Studierende in Theorie und Praxis. Die zahlreich anwesenden Alumni bekräftigten, dass dies in ihrer Praxis eine hohe Relevanz hat und sie sich auch dadurch den Anforderungen gerne konstruktiv kritisch stellen.

Link zum Berufsbild Heilpädagogin Heilpädagoge des bhp: https://bhponline.de/download/BHP_Berufsbild-HeilpaedagogIn-2022.pdf

Link zum Bachelor-Studiengang Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg:

https://www.eh-ludwigsburg.de/studium/studienangebot/bachelorstudiengaenge/inklusive-paedagogik-und-heilpaedagogik-ba

Autorin:

Sandra Fietkau, Studiengangsleitung BA Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg