IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im November 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Wieder einmal brandaktuell präsentiert sich die aktuelle Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Direkt nach der Welttagsveranstaltung des Deutschen Behindertenrats am 1. Dezember 2023 sprach der IGEL-Podcast-Macher Sascha Lang mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul über die Veranstaltung und die Behindertenpolitik im Monat November 2023. "Vom Ableismus in den Medien zum EU Schwerbehindertenausweis", so lautet der Titel der aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Berichterstattung über die Behindertenpolitik im November 2023 in den kobinet-nachrichten.

„Kurz vor dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 03.12.2023 lud der Deutsche Behindertenrat zu einer Veranstaltung ein, zu der sich auch einige Vertreter*Innen aus den Ministerien gesellten. Ob es wichtige Neuigkeiten gab, ob demnächst heiße Eisen angefasst werden – Ottmar Miles-Paul war mit dabei und berichtet direkt aus der Veranstaltung. Eine peinliche Veranstaltung bot Thomas Gottschalk bei seiner letzten Wetten dass Sendung am letzten Samstag den 25.11.2023. In 15 Sekunden packte er in einen Satz soviel Ableismus, dass der gesamten Behindertenszene das Schaudern kam. Was er da von sich gab, wir gehen nochmal darauf ein. Ferner sprechen wir über den EU Behindertenausweis, über das Inklusionsbarometer der Aktion Mensch und über vieles mehr. Auch Fußball wird am Ende der Ausgabe bei uns nicht zu kurz kommen. Nachzulesen sind die News auf www.kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im November 2023.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf den November 2023

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast