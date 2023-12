Veranstaltung des Deutschen Behindertenrat live im Internet

Bild zur DBR-Welttagsveranstaltung: Lupe auf Schriftzug Inklusion

Foto: DBR

Berlin (kobinet) Heute ab 10.30 Uhr auf der Welttagsveranstaltung des DBR mit dabei sein: Live-Übertragung in Alltagssprache/Untertitel/ Deutscher Gebärdensprache : https://youtube.com/watch?v=MH5jUNlg-Z4 Leichte Sprache: https://youtube.com/watch?v=mw1P7a-CwLY Programm in Alltgags-und Leichter Sprache: https://deutscher-behindertenrat.de." Mit diesem über die sozialen Medien geposteten Hinweis macht der Deutsche Behindertenrat auf die Online-Übertragung seiner Veranstaltung zum Welttag der Menschen mit Behinderungen aufmerksam, die heute am 1. Dezember 2023 in Berlin stattfindet. Dabei stehen u.a. Vertreter*innen verschiedener Bundesministerien Rede und Antwort in Sachen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

„Deutschland wurde Ende August 2023 von den Vereinten Nationen geprüft: Wie gut wird die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) umgesetzt? Hierzu hat der UN-Fachausschuss nach der Prüfung, in den sogenannten Abschließenden Bemerkungen, seine Bewertung abgegeben. Über diese Abschließenden Bemerkungen mit seinen knapp 80 Empfehlungen wollen wir in der Veranstaltung des Deutsche Behindertenrates (DBR) sprechen. Und zwar mit der namhaften Menschenrechtlerin und ehemaligen Vorsitzenden des UN-Fachausschusses, Prof. Dr. Theresia Degener, aktiven Menschrechtsvertreter*innen aus der Zivilgesellschaft sowie Repräsentant*innen aus den Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für Justiz, für Gesundheit sowie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“, heißt es in einer Presseinformation des Deutschen Behindertenrat zur heutigen Veranstaltung von 10:30 bis 13:30 Uhr.

Link zur Live-Übertragung in Alltagssprache/Untertitel/ Deutscher Gebärdensprache : https://youtube.com/watch?v=MH5jUNlg-Z4

Link zur Live-Übertragung in Leichter Sprache: https://youtube.com/watch?v=mw1P7a-CwLY

Link zum Programm in Alltgags-und Leichter Sprache: https://deutscher-behindertenrat.de