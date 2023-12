Unermüdlich für menschenrechtsorientierte Behindertenpolitik unterwegs

Prof. Dr. Sigird Arnade bei einem Treffen mit Hubertus Heil

Foto: DBR

Berlin (kobinet) Für die Vorsitzende des Sprecher*innenrats des Deutschen Behindertenrats (DBR), Prof. Dr. Sigrid Arnade geht ein spannendes Jahr in diesem Amt zu Ende. Bevor sie heute am 1. Dezember 2023 den Staffelstab an Verena Bentele weitergibt, hat Sigrid Arnade in der letzten Woche ihrer Amtszeit noch eine Reihe wichtiger Termine absolviert. "Auf dem 'Sozialgipfel' am 28.11.2023 mit Minister Hubertus Heil und den Spitzen der Sozial- und Wohlfahrtsverbände machte DBR-Sprecherinnenratsvorsitzende Prof. Dr. Sigrid Arnade insbesondere auf die problematische Situation von geflüchteten Menschen mit Behinderungen aufmerksam", heiße es auf einem Social Media Bericht des DBR beispielsweise.

Prof. Dr. Sigrid Arnade war in den letzten 30 Jahren unermüdlich in Sachen Behindertenpolitik und dabei auch immer in Sachen Rechte behinderter Frauen unterwegs. Das letzte Jahr, während dem sie Vorsitzende des Sprecher*innenrats des Deutschen Behindertenrats für das Weibernetz war, das die Geschäftsstelle des DBR im letzten Jahr betrieben hat, hatte es für die engagierte Tierärztin und Rollstuhlnutzerin aber besonders in sich. Allein die Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention am 29. und 30. August 2023 war mit enormem Aufwand verbunden. Als Leiterin der deutschen Delegation der Zivilgesellschaft zog Sigrid Arnade vielfältige Strippen damit die Ausschussmitglieder verstehen, worum es behinderten Menschen in Deutschland bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht. Zudem war die Entwicklung des Parallelberichts der Zivilgesellschaft durch den Deutschen Behindertenrat in Absprache mit vielfältigen Akteur*innen ein enormer Kraftakt für die Geschäftsstelle des Weibernetz.

Wenn heute also der Staffelstab an Verena Bentele vom VdK übergeben wird, liegt die Latte für die Koordination der vielfältigen Aktivitäten des Deutschen Behindertenrats und dessen Repräsentation hoch.