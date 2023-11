Kampagne „Hab ich was Gegen“ gegen Diskriminierung in Deutschland

Titelbild zum Film Hab ich was Gegen

Foto: ADS

Berlin (kobinet) Diskriminierung ist in Deutschland gesetzlich verboten, dass wissen aber nur 1/3 der Bevölkerung laut Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS). Um dies zu ändern hat die ADS nun eine Kampagne gestartet. Darauf und auf den Kurzfilm zur Kampagne weist die Fachstelle Antidiskriminierungsberatung behinderter Menschen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hin.

„Wir haben in Deutschland etwas gegen Diskriminierung: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), auch Antidiskriminierungsgesetz genannt. Die Kampagne ‚Hab’ ich was gegen!‘ informiert dich über deine Rechte. Du hast Diskriminierung erlebt? Oder du bist dir nicht ganz sicher? Prüfe deinen Fall in vier Schritten. Nutze dafür unseren Diskriminierungs-Check“, heißt es u.a. auf der Internetseite zur neuen Kampagne der Antidiskriminierungssstelle des Bundes.

Link zur Kampagne der ADS

Kurzfilm: Da hab ich was Gegen