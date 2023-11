Film Jonny Island in 3sat Mediathek

Bremen (kobinet) Am 14. September wurde in Bremen der Dokumentarfilm "Jonny Island“ gezeigt. Kai J. Steuck vom Büro des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen hat die kobinet-nachrichten darauf aufmerksam gemacht, dass der Film in der 3sat-Mediathek zu sehen ist. "Der junge Lehrer Jonathan 'Jonny' Schüddekopf kämpft nicht nur gegen die Einschränkungen seiner Behinderung, sondern auch um Teilhabe", heißt es auf 3sat zum Film "Jonny Island".

