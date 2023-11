45. Ausgabe des Podcast Die Neue Norm zur Bildsprache

Logo: Die Neue Norm

Foto: BR

München (kobinet) "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und gerade weil Bilder so mächtig sein können, ist es wichtig, dass sie klischee- und diskriminierungsfrei sind. Wie das in Bezug auf Behinderung funktioniert, besprechen wir in dieser Folge unseres Bayern 2 Podcasts mit dem Fotografen Andi Weiland", so heißt es in der Ankündigung der mittlerweile 45. Ausgabe des Podcast Die Neue Norm mit dem Titel "Bildsprache".

In der 44. Ausgabe des Podcast Die Neue Norm ging es überigens um die UN-Behindertenrechtskonvention und die Staatenprüfung Deutschlands durch den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen. Zu Gast war u.a. Prof. Dr. Theresia Degener.

