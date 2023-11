Katrin Langensiepen auf Platz 7 der Grünen-Liste zur Europawahl

Plakat von Katrin Langensiepen: Für ein Europa: inklusiv, sozial, vielfältig

Foto: Katrin Langensiepen

Karlsruhe (kobinet) "Herzlichen Dank, Platz 7 hat geklappt" mit dieser auch für die europäische Behindertenbewegung guten Nachricht teilte die behindertenpolitisch äusserst engagierte Katrin Langensiepen, die eine von wenigen behinderten Frauen ist, die den Sprung ins Europaparlament geschafft haben, am 24. November 2023 auf X mit, dass sie auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Karlsruhe auf Listenplatz 7 für die Europawahl gewählt wurde. Mit diesem sehr guten Listenplatz hat die aus Hannover stammende Katrin Langensiepen sehr gute Chancen nach der Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 eine zweite Legislatur im Europäischen Parlament ihre u.a. auch behindertenpolitisch sehr engagierte Arbeit fortsetzen zu können.

„Für ein Europa: inklusiv, sozial, vielfältig“ wirbt Katrin Langensiepen mit einem Plakat und dies beschreibt auch ihre bisherigen Aktivitäten. Sie hat sich beispielsweise beharrlich für einen inklusiven Arbeitsmarkt stark gemacht, Alternativen zu Werkstätten für behinderte Menschen eingefordert und auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf europäischer Ebene gedrungen. Dieses Engagement wird sie nun wohl auch in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments fortsetzen können, doch davor steht sicherlich noch ein engagierter und aufwändiger Wahlkampf.