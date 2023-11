Logo der Zeitschrift für Disability Studies

Foto: Zeitschrift für Disability Studies

Bochum (kobinet) "Von der Behindertenbewegung zu den Disability Studies", so lautet der Titel der vor kurzem erschienenen Ausgabe 2/2023 der Zeitschrift für Disability Studies, die ins Internet eingestellt wurde. "Es gibt etwas zu feiern! Die nächste Ausgabe der Zeitschrift für Disability Studies steht vor der Tür –die Ausgabe 2/23 wird als Festschrift für Swantje Köbsell unter dem Titel 'Von der Behindertenbewegung zu den Disability Studies' erscheinen", heißt es in der Ankündigung einer virtuellen Release-Party, die am 23. November stattfand.

