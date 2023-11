NDR-Umfrage: Menschen mit Behinderung – mittendrin oder außen vor?

Logo: NDR

Foto: NDR

Hamburg (kobinet) "Wie gut funktioniert die Inklusion von Menschen mit Behinderung? Was muss sich noch verbessern - und welche Chancen bietet die Inklusion? Sagen Sie uns Ihre Meinung!" Mit dieser Aufforderung kündigt der NDR eine derzeitige Umfrage unter dem Motto "Menschen mit Behinderung - mittendrin oder außen vor?" an. "Rund jeder zehnte Deutsche hat einen sogenannten Schwerbehindertenausweis. Im Alltag stoßen Menschen mit Behinderungen aber immer noch auf Barrieren - und sind in vielen Bereichen unterrepräsentiert", heißt es weiter vonseiten des NDR.

„Wie gut funktioniert Ihrer Ansicht nach die Inklusion an Schulen und in der Arbeitswelt? (Inklusion von Menschen mit Behinderung bedeutet, dass sie selbstbestimmt an allen Lebensbereichen teilnehmen können, diese entsprechend barrierefrei gestaltet sind, und sie überall als gleichberechtigt akzeptiert werden.) Welche Barrieren sehen Sie für Menschen mit Behinderung im Alltag? Wie kann die Inklusion verbessert werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung!“ heißt es auf der Internetseite des NDR.

Link zu weiteren Infos und zur Umfrage, an der eine Teilnahme noch bis zum 27. November um 9:00 Uhr möglich ist.