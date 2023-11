DBR-Welttags-Veranstaltung am 1. Dezember im Livestream

Bild zur DBR-Welttagsveranstaltung: Lupe auf Schriftzug Inklusion

Foto: DBR

Berlin (kobinet) Die diesjährige Welttagsveranstaltung des Deutschen Behindertenrat (DBR), die am 1. Dezember 2023 in Berlin von 10:30 bis 13:30 Uhr stattfindet, kann auch dieses Jahr online im Livestream verfolgt werden. Während die Plätze für die Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort mittlerweile ausgebucht sind, werden die Gespräche und Diskussionen sowie die turnusmäßige Übergabe des Staffelstabs von der bisherigen Vorsitzenden des Sprecher*innenrats des Deutschen Behindertenrat, Prof. Dr. Sigrid Arnade vom Weibernetz, an die neue Vorsitzende, Verena Bentele vom Sozialverband VdK, im Livestream auf www.deutscher-behindertenrat.de übertragen. Die diesjährige DBR-Veranstaltung steht unter dem Motto: "Deutschland wurde geprüft: UN-Behindertenrechtskonvention jetzt umsetzen!"

Mit dabei bei der diesjährigen DBR-Welttagsveranstaltung sind u.a. Vertreter*innen des Bundesjustizministeriums, des Gesundheitsministeriums sowie des Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Drei Ministerien, die eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags in Sachen Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen spielen. Auf die Vorschläge zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aus dem Hause des Bundesjustizministeriums warten die Verbände schon länger. Das Bundesgesundheitsministerium ist derzeit mit der Entwicklung eines Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen beschäftigt, muss dabei allerdings noch einiges in Sachen Partizipation und Barrierefreiheit lernen. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales arbeitet derzeit an Initiativen für die längst überfällige Reform des Systems der Werkstätten für behinderte Menschen in Richtung Inklusion sowie an der Weiterentwicklung des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes (BGG).

Gesprächsstoff dürfte es also am 1. Dezember bei der diesjährigen Veranstaltung des Deutschen Behindertenrat im Vorfeld des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen, der traditionell am 3. Dezember begangen wird, genügend geben.

