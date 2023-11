Vor Betrügern wird gewarnt

Diebb auf Beutetour

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

MÜNCHEN (kobinet) Die Weihnachtszeit ist die Saison der Geschenke und Spenden. Es sind die Tage an welchen man anderen eine kleine Freude bereiten sollte und möchte. Es ist aber auch die Hochzeit der Betrüger in welcher sie darauf hoffen, leicht an das Geld der Anderen kommen zu können. Darauf verweist der Behindertenverband Bayern,. Er warnt vor Betrügern, die in der Vorweihnachtszeit wieder durch die Häuser ziehen und vorgeben, Spenden für den Verein zu sammeln.

Wie Vereinsvorsitzende Patricia Koller berichtet erhielten sie erneut Hinweise aus der Bevölkerung, dass wieder Betrüger in die Häuser gehen und sich dort dreist als Mitarbeiter und Spendensammler des Behindertenverbands Bayern ausgeben. „Geben Sie nichts!“, sagt Koller und stellt fest: „Die Gelder sind verloren und kommen nie beim Behindertenverband an. Rufen Sie die Polizei, wenn Sie so jemanden vor Ihrer Türe stehen haben!“

Der Behindertenverband Bayern erklärt dazu: “Wir schicken NIEMANDEN in die Häuser! Es gibt auch KEINE Ausweise für Spendensammler. Wer uns wirklich unterstützen will, nutzt bitte unser Spendenkonto oder PayPal (beide Optionen sind auf unserer Website nachlesbar)“.

Patricia Koller unterstreicht, dass sie sind sehr verärgert sind, da man den Namen des Behindertenverbandes für Betrügereien missbraucht.