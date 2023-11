Sonntag traf IGEL: Blind Facing – wenn andere in die falsche Rolle schlüpfen

Cover des Podcast Sonntag trifft IGEL zum Blindfacing

Foto: IGEL Media

Halle / Bad Segeberg (kobinet) "Blind Facing - wenn andere in die falsche Rolle schlüpfen", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), der am 19. November 2023 in der Reihe Sonntag trifft IGEL veröffentlicht wurde. Bereits zum achten Mal nutzen die Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang einen Sonntagmorgen, um sich über aktuelle Fragen, die behinderte Menschen beschäftigen, auszutauschen. Dieses Mal ging es unter anderem ums "Blind Facing".

„8. Ausgabe des Talks von Jennifer Sonntag und Sascha Lang. Auch in dieser Ausgabe trauen sich beide wieder an ein spannendes Thema ran: Blind Facing – das bedeutet z. B. wenn eine Sehende in Filmen oder Theaterstücken die Rolle eines Blinden einnimmt. Dieses ‚In die Rolle Schlüpfen‘ gibt es aber auch bei anderen Behinderungen. Und früher sogar bei People of Colour. Was in diesem Bereich schon Tabu ist, gilt im Bereich der Inklusion noch als normal. Wie oft werden Rollen von Menschen mit Behinderung von nicht Behinderten übernommen. Was macht das mit uns? Warum entwickelt sich so keine Schauspielszene mit und von Menschen mit Behinderung? Sascha Lang und Jennifer Sonntag sprechen darüber und freuen sich über euer Feedback. Hier geht’s zu Jennifer Sonntags Homepage: https://jennifer-sonntag.de Und hier zum IGEL: www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung der mittlerweile 150. Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zur 150. Episode des IGEL-Podcast, die erst vor kurzem ausgestrahlt wurde

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast