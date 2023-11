Budget für Arbeit öffnete Florian Thielen viele Türen zu inklusiver Arbeit

Florian Thielen an seinem Arbeitsplatz

Foto: Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm

Neuendorf (kobinet) Im Hinblick auf die Reform des Werkstättensystems hört man Immer wieder, was alles angeblich nicht bei der Inklusion von Menschen, die herkömmlich in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, geht. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es demgegenüber vielfältige positive Beispiele für die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. "Aktuell sind es über vierzig Betriebe im Landkreis, in denen Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung mit ihren guten Kompetenzen und ihrer Fachlichkeit beschäftigt sind", heißt es in einem von der Kreisverwaltung des Eifelkreis Bitburg-Prüm veröffentlichten Beitrag. Am Beispiel von Florian Thielen zeigt die Kreisverwaltung auf, dass auch nach dem Besuch einer Schule für ganzheitliche Entwicklung mit Hilfe des Budget für Arbeit Türen für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geöffnet werden können.

Auszug einem Bericht der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm vom 19. September 2023 mit dem Titel „Chancen für den Arbeitsmarkt durch Inklusion beeinträchtigter Menschen: Das „Budget für Arbeit“ als Erfolgsgeschichte im Eifelkreis

Florian Thielen (32 Jahre) besuchte eine Schule für ganzheitliche Entwicklung. Im letzten Schuljahr absolvierte er Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt; nach Schulende führte er eine zweijährige innerbetriebliche Berufsbildungsmaßnahme (analoge Berufsbildungsmaßnahme in einer Werkstatt für behinderte Menschen) in einem Alten- und Pflegeheim in Begleitung des Bürgerservice Bitburg durch.

Danach war Florian Thielen etwa 10 Jahre als Betreuungskraft in dem Alten- und Pflegeheim tätig. Nach dieser langen Zeit wollte er weitere Berufsfelder kennenlernen und arbeitet nunmehr seit über einem Jahr bei der Firma Heiko in Neuendorf. Er fährt morgens mit dem Roller zur Arbeit oder nutzt eine Mitfahrgelegenheit. Zu den Aufgaben gehören u. a. die Mithilfe bei der Bestückung der Verkaufswagen, das Auffüllen der Lagerregale mit Waren, Reinigungsarbeiten der Lagerräume und das Kommissionieren von kleinen Aufträgen. Es finden regelmäßige Besuche durch die sozialpädagogische Fachkraft des Bürgerservice an der Arbeitsstelle statt, wodurch ein erfolgreiches Jobcoaching gelingt.

Florian Thielen fühlt sich im Betrieb wohl: „Ich konnte mich zwischenzeitlich ganz gut in den Betriebsablauf einarbeiten und vieles dazulernen. Es ist ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden und Anerkennung zu erfahren.“ Daniel Reinartz, Personalleiter Firma Heiko, ergänzt: „Wir als Arbeitgeber sind mit Florian sehr zufrieden. Er verrichtet seine Aufgaben zuverlässig und sorgfältig. Weiterhin klappt die Zusammenarbeit durch die Unterstützung mit Kollegen und Lieferanten sehr gut.“

