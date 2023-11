MmB Community-Podcast: Sprache ist divers

Logo des Podcast MmB Community

Foto: MmB Community

Potsdam / Kassel (kobinet) "Sprache ist divers“, so lautet der Titel der neuesten Ausgabe des Podcast MmB Community von Paul O‘Dono und Mano Grande. "Der Mensch entwickelte Sprache und Schrift. Er erfand sogar so krasse Kommunikationstypen wie Brailleschrift, Gebärdensprache und Lormen. Und wenn das nicht genug wäre unterhält er sich auch noch mit Tieren. In unserer Folge stellen wir die Gorilladame Koko vor, der Gebärdensprache beigebracht wurde und einige beeindruckende Aussage traf. Zu guter Letzt haben wir ein Interview mit Ottmar Miles-Paul für euch, der Autor von 'Zündeln an den Systemen' ist", heißt es in der Ankündigung des neuesten Podcast MmB Community.

Link zum MmB Podcast