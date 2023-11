Rollentausch bei der 150. Episode des IGEL-Podcast

Cover der 150. Episode des IGEL-Podcast

Foto: IGEL Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Die nächste Schallmauer ist durchbrochen: Der Inklusator Sascha Lang hat in den letzten 30 Monaten nunmehr 150 Episoden des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) produziert und veröffentlicht. In der nun erschienenen 150. Episode des IGEL-Podcast gab es allerdings einen Rollentausch, so dass Sascha Lang zu Gast in seinem eigenen Podcast war. Dieses Mal wurde er von Ottmar Miles-Paul ausgefragt, so dass die Hörer*innen erfahren, wer Sascha Lang ist, was er alles macht und vor allem, was ihn bewegt.

„Rollentausch im IGEL Podcast. Der Inklusator ist Gast in seinem eignen Podcast. Ganz oft wird uns die Frage gestellt, wer ist Sascha Lang, für was steht er und was macht er so? Nun in der Jubiläumsausgabe haben wir deshalb den Spieß umgedreht und Sascha Lang wurde kurzer Hand in seinen Podcast eingeladen. Ottmar Miles-Paul stellt die Fragen! Mehr Infos zum IGEL Podcast gibt es auch unter: http://www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung der 150. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL).

Link zur 150. Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast