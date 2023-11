Neue Schulungsmaterialien zu Demenz

Demenz - wenn sich die Bilder nicht mehr von selbst zusammensetzen

Foto: Pixabay/geralt

BERLIN (kobinet) Die Initiative Demenz Partner wendet sich mit neuen Schulungsmaterialien gezielt an jenes Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, das nicht in der direkten Pflege und Betreuung tätig ist. Die Erstellung der Materialien ist eine Maßnahme im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie, Von dem Material profitieren sowohl Menschen mit Demenz als auch die Mitarbeitenden und Einrichtungen.

Die Unterlagen erklären, wie sich die Mitarbeitenden des krankenhausinternen Patiententransports reagieren sollten, wenn sie von orientierungslosen Patientinnen oder Patienten laufend gefragt werden, wo man sei und was denn los sei? Oder: Wie kann eine Reinigungskraft richtig damit umgehen, wenn sie des Stehlens bezichtigt wird?

Damit die zahlreichen Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, die nicht für Pflege- und Betreuungsaufgaben zuständig sind, für den Kontakt mit Menschen mit Demenz besser sensibilisiert und vorbereitet sind, stellt die Initiative Demenz Partner der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Selbsthilfe Demenz (DAlzG) jetzt neu erarbeitete Schulungs­materialien für diese Zielgruppe bereit.

Die neuen Materialien für Personal ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben sowie Materialien für weitere Berufsgruppen stehen kostenfrei auf dieser Internetseite zur Verfügung.