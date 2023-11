Hoher Bedarf an Austausch zur Antidiskriminierungsberatung

Logo: Fachstelle Antidiskriminierung Behinderung der ISL

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Im Rahmen des Projektes "Fachstelle Antidiskriminierungsberatung behinderter Menschen" lud die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) gemeinsam mit dem Projektpartner aktiv und selbstbestimmt (akse) Mitarbeiter*innen aus der Antidiskriminierungsberatung aus ganz Deutschland zu einem digitalen Austausch ein. Es besteht ein hoher Bedarf an Austauschformaten zur Beratung behinderter Menschen, so das Resümee der ISL.

Rund 20 Teilnehmende in ganz unterschiedlichen Funktionen in ihrer Beratungsstelle diskutierten in dem zweistündigen Online-Format darüber, wo und wann bereits Beratung von behinderten Menschen zu Antidiskriminierungsfragen erfolgt und mit welchen Bereichen die Menschen Beratung suchen, sei es zum Thema Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Mitnahme eines Assistenzhundes oder die Teilhabe an Bildung und die nötige Schulassistenz. Großer Austauschbedarf bestand bei der Frage nach der Barrierefreiheit von Beratung. Lösungen wurden ausgetauscht aber auch Wünsche an die Fachstelle weitergetragen. Besonders deutlich wurde der Sensibilisierungsbedarf der Beratungsstellen bezüglich der Anstellung von einerseits Expert*innen in eigener Sache, aber auch bezüglich der Organisation weiterer Austausche mit Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Ableismus, der Überarbeitung von Beratungsstandards, oder aber der Verweisberatung, heißt es in einer Presseinformation der ISL.

Auch konnten manche Fragen, wie zum Beispiel zu möglichen Ansprechpartner*innen bei konkreten Fragen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) direkt in der Runde geklärt und Kontaktdaten ausgetauscht werden. Besonders hervor trat nach Informationen der ISL die Relevanz von Austausch und Einbeziehung von Peers in die Beratung, für die sich auch die Fachstelle im Rahmen ihrer Hotline und Mail-Adresse zur Verfügung stellt. Die gehörlose Beraterin Lela Finkbeiner schilderte beispielsweise, was es braucht bei der Beratung von gehörlosen Ratsuchenden in der Antidiskriminierungsberatung und gab einen Input zu Barrierefreiheit für gehörlose Menschen in der Beratung.

In Anbetracht der Kürze der Zeit verblieb die Gruppe so, Kontakte und dringende weitere Themenbedarfe in einer gemeinsamen Sammlung festzuhalten und gleichzeitig erste Planungen für Folgeveranstaltungen – vorausgesetzt die respektland-Förderung wird durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) fortgeführt – anzuvisieren. Mit dieser Veranstaltung wurde laut der ISL einmal mehr deutlich, wie groß die Motivation der Beratungsstellen ist, inklusiv und intersektional zu beraten und das viele sich, auch mittels dieses Formates, auf den Weg in die Umsetzung machen können.

Die „Fachstelle Antidiskriminierungsberatung für behinderte Menschen“ ist Teil des Förderprogramms „respekt*land – Antidiskriminierungsberatung für ganz Deutschland“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Die „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)“ ist eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation und die Dachorganisation der Zentren für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen. Sie wurde nach dem Vorbild der US-amerikanischen „Independent Living Movement“ gegründet, um die Selbstbestimmung behinderter Menschen auch in Deutschland durchzusetzen. Der Verein „aktiv und selbstbestimmt“ (akse) ist ein Mitgliedsverband der ISL.