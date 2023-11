Buchtipp: Bei geschlossener Schranke bitte anhalten

Cover des Buches von Stephan Laux

Foto: Stephan Laux

Villmar-Weyer (kobinet) "Bei geschlossener Schranke bitte anhalten!": Berufliche Biografie eines Heilerziehungspflegers so lautet der Titel eines Taschenbuchs, das von Stephan Laux veröffentlicht wurde. "Die Eingliederungs- und Behindertenhilfe haben sich in den letzten 40 Jahren verändert. Stephan Laux (Jhg. 1963) beschreibt in seiner beruflichen Biografie, wie sich diese Veränderungen seit der Psychiatriereform Ende der 80er Jahre auf das Berufsbild des Heilerziehungspflegers und die Lebensumstände der geistig beeinträchtigten Menschen, die er während seines Berufsleben kennen und schätzen gelernt hat ausgewirkt haben", heißt es u.a. in der Ankündigung des Buches.

Und weiter heißt es: „Dabei berichtet er von außergewöhnlichen Begegnungen mit Betroffenen und Kolleg*Innen, von Ideen, von Entwicklungen und Impulsen, die seine Arbeit in verschiedenen Sondereinrichtungen bis heute geprägt haben. So entstanden unterhaltsame Geschichten in denen sich ‚altgediente‘ Mitarbeitende des Sozialwesens wiederfinden und Berufseinsteiger*Innen neue Impulse bekommen können.“

Link zur Ankündigung des Buches auf Amazon, wo das 103 Seiten umfassende Taschenbuch für 9,95 Euro bestellt werden kann