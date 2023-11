Theo Koll übernimmt Kuratoriumsvorsitz der Aktion Mensch

Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Mainz (kobinet) "Es ist wichtiger denn je, dass wir uns in diesen politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten aktiv für Inklusion und Vielfalt in unserer Gesellschaft stark machen. Die Aktion Mensch leistet das jeden Tag – und ich freue mich, diese wichtige Aufgabe künftig unterstützen zu dürfen.“ So kommentiert Theo Koll seine Wahl zum Vorsitzenden des Kuratoriums der Aktion Mensch. Der ehemalige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios wird sein neues Amt mit Wirkung zum 1. Januar 2024 antreten. Theo Koll löst damit Susanne Müller ab, die diese Rolle seit 2018 inne hat.

Die Aktion Mensch freue sich sehr, den profilierten Journalisten für das wichtige Amt gewonnen zu haben: „Mit seinem ausgeprägten Gespür für Politik und Gesellschaft wird Theo Koll nicht nur uns als Sozialorganisation bereichern, sondern auch maßgeblich zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe in Deutschland beitragen“, blickt Aktion Mensch Vorstand Armin v. Buttlar auf die künftige Zusammenarbeit.

Besuch eines Aktion Mensch-Förderprojekts in Berlin

Das Kuratorium entscheidet über die von der Aktion Mensch vergebenen Fördermittel, mit denen die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen verbessert werden sollen. Wie etwa das Förderprojekt „Lebenswelten“ im Berliner Humboldtforum, das Koll im Nachgang seiner Wahl besuchte. In dem gastronomischen Betrieb arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich zusammen. „Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Inklusion im Arbeitsumfeld gelingen kann, wenn Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen erhalten, wie Menschen ohne Behinderung“, so Theo Koll, dessen Ziel es ist, die führende Rolle der Aktion Mensch im Sozialsektor weiter auszubauen.

Über Theo Koll

Theo Koll startete 1990 als Redakteur im ZDF-Studio Bonn in seine 33 politisch abwechslungsreichen ZDF-Jahre als Korrespondent, Moderator und Redaktionsleiter: Acht Jahre lang leitete er das ZDF-Studio in London, ebenfalls acht Jahre moderierte er das investigative Politmagazin „Frontal 21“, anschließend präsentierte er fünf Jahre das „auslandsjournal“. Die Moderation von „ZDF spezial“-Ausgaben, die Präsentation des „Politbarometers“ sowie der Analysen und Hochrechnungen in den Wahlsendungen des ZDF kamen als Aufgaben hinzu. Ab 2014 leitete Theo Koll das ZDF-Auslandsstudio Südwesteuropa in Paris, bevor er im März 2019 die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios übernahm.

Über das Förderprojekt „Lebenswelten“

Die Lebenswelten Restaurations gGmbH kann bereits auf eine längere Tradition als Arbeitgeber für inklusive Teams zurückblicken. In ihren gastronomischen Betrieben arbeiten schon seit dem Jahr 1986 Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand. Die gGmbH erhielt auch den Zuschlag für vier gastronomische Einrichtungen im Berliner Humboldtforum, einem der renommiertesten und größten zusammenhängenden Kulturensembles der Welt. In zwei Cafés, einem Bistro und einer Bar entstehen 36 neue Arbeitsplätze, darunter mindestens 15 Arbeitsplätze und zwei Ausbildungsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung beziehungsweise gleichgestellte Menschen. Die Aktion Mensch hat den Integrationsbetrieb mit 300.000 Euro gefördert.