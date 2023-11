IGEL-Podcast: Inklusion heißt – Mitten Drin Leben

Logo: IGEL-Podcast mit dem Verein Mittendrin

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Köln (kobinet) "Inklusion heißt – Mitten Drin Leben", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dabei sprach der Inklusator Sascha Lang mit Tina Sander und Eva-Maria Thoms vom Kölner Verein Mittendrin unter anderem über die Berg- und Talfahrt in Sachen schulischer Inklusion in Deutschland.

Der Verein Mittendrin sitzt in Köln, aber hat eine nationale Ausstrahlung. Das bewiesen sie mit ihrer Aktion in Genf anlässlich des Staatenberichtes und mit dem Brief von 140 Organisationen an die Bundesregierung. Mit Tina Sander und Eva-Maria Thoms sprechen wir über die Berg- und Talfahrt der Inklusion. Was zu tun ist und warum der Verein so wichtig ist, erzählen mir die engagierten Mütter in diesem Gespräch. Wichtiger Link: www.mittendrin-koeln.de“, schreibt Sascha Lang in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast