KulturLeben Berlin protestiert gegen massive Mittelkürzungen

No body found to use for abstract...

Foto: Irina Tischer

BERLIN (kobinet) Der Verein KulturLeben Berlin - Schlüssel zur Kultur ist Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und vermittelt seit 13 Jahren nicht verkaufte Kulturplätze kostenlos an Menschen mit geringem Einkommen und engagiert sich aktiv für kulturelle Teilhabe und soziale Inklusion. Mit dem aktuell beschlossenen Bundeshaushalt gehen massive Mittelkürzungen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) einher. 2024 werden voraussichtlich 25 Prozent weniger und 2025 sogar 36 Prozent weniger Haushaltsmittel als zuvor zur Verfügung stehen. Aus diesem Grunde appelliert dieser Verein, diese Mittelkürzungen nicht vorzunehmen.

Der BFD bietet vielen Freiwilligen die Chance, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben, insbesondere solchen, deren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind. Durch den BFD kann KulturLeben Berlin, zum Beispiel, geflüchtete Menschen in die Vereinsarbeit integrieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene Profession aktiv einzubringen. Sie entwickeln eigene Kulturprojekte, lernen neue Arbeitsbereiche kennen und verbessern ihre Deutschkenntnisse. Für einige von ihnen ist der BFD ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. So kann der BFD Demokratisierungs- und Integrationsprozesse in unserer Gesellschaft fördern, die angesichts der aktuellen politischen Situation notwendig sind.

Umgekehrt haben die geflüchteten Bundesfreiwilligen durch das Wegfallen der Sprachbarriere direkten Zugang zu geflüchteten Kulturgästen, die in der deutschen Sprache noch nicht bewandert sind. Indem sie diese in der eigenen Sprache zu kulturellen Veranstaltungen einladen, leisten sie besonderes Empfehlungsmarketing für die kulturellen Angebote unserer Stadt. Sie sind unersetzliche Multiplikator*innen für die Vereinsarbeit und tragen maßgeblich dazu bei, vielen Menschen kulturelle und soziale Teilhabe zu ermöglichen.

Aber auch andere Zielgruppen aller Altersstufen profitieren vom BFD. Menschen ohne Arbeit, ältere Menschen auf der Suche nach einer erfüllenden Aufgabe, junge Menschen in der beruflichen Findungsphase, Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen und viele mehr.