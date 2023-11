Festival tauber Filmemacher

THALIA KINO in Babelsberg

Foto: THALIA KINO

Berlin (kobinet) Im Thalia Kino und im Studio Babelsberg wurde am Wochenende wieder Filmgeschichte geschrieben. Erstmals kamen taube Filmemacher zu einem internationalen Festival zusammen. 80 Filme wurden gezeigt. Mit den Della Awards will das Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation e.V. für mehr Inklusion in der Filmbranche werben.

Es wurden Filme gezeigt wie „No Ordinary Hero“ über „Super Deafy“, einen Superhelden. Es ist der allererste kommerzielle Film, der von gehörlosen ausführenden Produzenten (John Maucere) produziert und von einem gehörlosen Regisseur (Troy Kotsur) inszeniert wurde.

US-Schauspieler Troy Kotsur hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Er wurde für seine Rolle eines Familienvaters in dem Drama „Coda“ ausgezeichnet, das auch den Preis für den besten Film gewann.

Dokumentarfilme über Misshandlungen an Gehörlosenschulen oder eine taube Muslima, die während der Pandemie schwanger wird und an ihre Grenzen mit dem Gesundheitsamt stößt, gingen ebenso ans Herz.

Auch das deutsche Drama vom ZDF „Du sollst hören“ von 2022 mit Anne Zander und Benjamin Piwko bekam viel Beifall. Piwko hat als erster Gehörloser eine Hauptrolle in einem Tatort übernommen und in der RTL-Show „Let’s Dance“ mitgemacht. Er konnte sich jetzt mit internationalen Gehörlosen aus der Filmbranche auszutauschen.