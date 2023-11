Tagung Barrierefreiheit und Universal Design im Saarland

Kirkel (kobinet) "Barrierefreiheit & Universal Design – die nachhaltigen Lösungen für alle!" So lautet der Titel einer Tagung, die die Arbeitskammer des Saarlands am 12. Dezember 2023 von 10:00 – 15:00 Uhr im Bildungszentrum Kirkel der Arbeitskammer, Am Tannenwald 1 in 66459 Kirkel durchführt und auf die Dunja Reichert die kobinet-nachrichten aufgmerksam gemacht hat.

„Um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, müssen angemessene Voraussetzungen in unserer gebauten Umwelt geschaffen werden. Beim barrierefreien Bauen stellt sich längst nicht mehr die Frage nach Pflicht oder Kür. Es ist ein fester Bestandteil der gesamten Gebäude- und Landschaftsplanung geworden. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass es generell an einer konsequenten Umsetzung von Barrierefreiheit mangelt. Die Veranstaltung richtet sich an Behindertenbeauftragte, Interessenvertretungen, kommunale Behörden und Entscheidungsträger, Architekten und alle, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Politikbereichen stärker berücksichtigt werden. Die Veranstaltung wird organisiert von der Arbeitskammer des Saarlandes in Kooperation mit dem BSK Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (LSK-Saarland) e.V.“, heißt es in der Ankündigung.

Link zu weiteren Infos, zum Programm und zur Anmeldung