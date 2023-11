Film Crip Camp wird in Kassel gezeigt

Plakat zum film Crip Camp

Foto: Crip Camp

Kassel (kobinet) "Als Behinderung politisch wurde - Filmabend: Crip Camp – Sommer der Krüppelbewegung" lautet der Titel einer Veranstaltung, die am 23. November 2023 ab 18:00 Uhr von einem Zusammenschluss verschiedener Akteur*innen in Kassel im freiRaum des Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab), Samuel-Beckett-Anlage 6, in 34119 Kassel stattfindet.

„Als Behinderung politisch wurde: Im ‚Camp Jened‘, im US-Staat New York, trafen sich behinderte Jugendliche in den 1960er und 70er Jahren in einem Ferienlager, dem ‚Crip Camp‘ – ‚Krüppel Camp‘, wie sie es selbst nannten. Viele der Jugendlichen nutzten ihre im Camp gefundene Energie, um anschließend politische Veränderung zu fordern. Sie akzeptierten ihren Status als Bürger*innen zweiter Klasse nicht länger. Die Ferienfreizeit mit Rockmusik, erster Liebe und Lagerfeuer wurde zu einer Keimzelle der US-amerikanischen Behindertenbewegung. Der Dokumentarfilm ‚Crip Camp – Sommer der Krüppelbewegung‘ zeichnet die Entwicklung bis in die 90er Jahre nach. Er erschien im Jahr 2020″, heißt es zum Hintergrund des Films in der Veranstaltungsankündigung.

Im Anschluss stehen die langjährigen Behindertenaktivisten Ottmar Miles-Paul und Uwe Frevert für ein Gespräch zur Verfügung. Sie haben Ende der 80er Jahre längere Zeit in den USA gelebt. In dieser Zeit haben sie die Aktivitäten der US-amerikanischen Behindertenbewegung live miterlebt und können Interessantes darüber berichten. Es gibt kleine Snacks und Getränke. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für blinde/sehbehinderte Personen besteht die Möglichkeit einer Audiodescription durch assistierende Personen, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung des Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) in Kooperation mit dem Verein Selbstbestimmt leben in Nordhessen (SliN), dem Uni-Fachbereich 02 Evangelische Theologie Schwer­punkt Inklusion; unterstützt durch die „dezentrale“. Die Veranstaltung beginnt am 23. November 2023 um 18:00 Uhr und findet in den Räumen des freiRaum des Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab), Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel statt.