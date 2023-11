Multiprofessionelles Kongress-Highlight in außerklinischer Intensivversorgung

MAIK

Foto: MAIK

München (kobinet) Rund 700 Teilnehmende aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zum Münchner Außerklinischen Intensiv Kongress (MAIK Kongress) angereist, der vom 20. bis 21. Oktober 2023 in München stattfand. Den multiprofessionellen Fachkongress für außerklinische Intensivversorgung besuchten Menschen, die selbst aufgrund von schwersten Erkrankungen oder nach einem Unfall ständige Assistenz, intensivpflegerische Versorgung und Unterstützung benötigen, ihre Angehörigen und Assistenzkräfte sowie Vertreter*innen der Berufsgruppen, die in die Versorgung eingebunden sind. Sie erweiterten ihr Wissen in Vorträgen und Workshops, tauschten, Erfahrungen aus und vergrößerten ihr Netzwerk. "Dass uns dies mit dem Programm gelungen ist, freut uns außerordentlich“, teilte Kongresspräsident Christoph Jaschke in einer Presseinformation zur Bilanz des Kongresses mit.

„Die Besucherinnenund Besucher waren auch von der begleitenden Fachausstellung begeistert, in deren Rahmen sie Informationen über medizintechnische Innovationen, digitale Neuerungen und wegweisende Konzepte aus erster Hand erhielten. Zudem förderte das Angebot an Diskussions- und Gesprächsrunden den Austausch über aktuelle Themen“, heißt es weiter in einer Presseinformation zur Bilanz des Kongresses.

Link zur Presseinformation im Nachgang des MAIK 2023