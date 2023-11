Filmbeitrag: Leben ohne Erinnerung

Logo des zdf

Foto: Pixabay/2247188

Mainz (kobinet) "Martin Spangenberg: Das Leben ohne Erinnerung", so lautet der Titel eines Filmbeitrags in der ZDF-Sendung "einfach Mensch" über den Mitarbeiter der in Mainz ansässigen Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (gpe). Martin Spangenberg arbeitet seit 2016 im Gast Hof Grün in der Mainzer Neustadt, einem Werkstattbetrieb der gpe Mainz.

„Martin Spangenbergs Leben verändert sich von einem Tag auf den anderen. In der Silvesternacht 2014/2015 verliert er sein Gedächtnis“, heißt es vonseiten des ZDF in der Ankündigung des 15minütigen Films.

Zu den Aufgaben bei seiner Tätigkeit zählen u.a. Botengänge, beispielsweise die Auslieferung von Backwaren an Kunden, Thekendienste, dazu gehören Auffüllarbeiten und der Getränkeausschank. Besonderen Spaß habe Martin Spangenberg am Service im Gast Hof Grün, er pflege gern den Kontakt zu Kund*innen. Kurzfristig sollen auch einfache administrative Arbeiten im Büro hinzukommen. Langfristiges Ziel ist eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, heißt es vonseiten der gpe zum Film und zum Wirken von Martin Spangenberg.

Der Beitrag kann in der ZDF Mediathek aufgerufen werden unter:

https://www.zdf.de/gesellschaft/einfach-mensch/einfach-mensch-vom-7-oktober-2023-100.html