Im Webinar vorgestellt: Kommunaler Gebärdensprach-Avatar-Baukasten

Screenshot Webseite https://www.gebaerdensprach-avatar.de/

Foto: Charamel GmbH (Webseite)

Berlin (kobinet) Heute besuchte ich das Webinar "Digitale Barrierefreiheit für Gehörlose mit Gebärdensprach-Avatar. Von der KI-Forschung bis zum Kommunalen Gebärdensprach-Avatar-Baukasten", welches die Firma Charamel GmbH veranstaltete. Charamel GmbH nutzt künstliche Intelligenz (KI) für die Übersetzung von Text zu Gebärdensprache mittels fotorealistischer Avatarinnen und Avatare.

Herr Ingmar Dorp, Head of Marketing & Sales der Charamel GmbH in Köln, erklärte wie die KI sinnvoll und zweckmäßig bei der Übersetzung von Text nach Gebärdensprache funktioniert, ohne dass Menschen die Videos gebärden müssen. Gut aussehende Avatare, oder sagt man Avatarinnen, können das.

Für mich erscheint die Zielstellung, den Ämtern und Behörden einen praktikablen Baukasten in die Hand zu geben, mit dem sie selbst ihre Texte (vorwiegend auf Webseiten) gebärden lassen können und Avatare fotorealistisch in den Videos agieren gerade jetzt so wichtige Aufgabe zu sein. Das ist der praktische Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Gebärdenvideos, die den Text auf Webseiten (Abschnitte einzeln, Absätze einzeln usw.) darstellen können, sind aufwendig herzustellen. Wer das mit Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern versucht stößt bald an die Grenzen wegen der Textmenge und auch wegen der Kosten.

Mit Hilfe dieses Baukastens (KGA-Baukasten) können Kommunen, Städte, Länder usw. der Forderung nach gebärdeten Texten schnell, einfach und kostengünstig selbst realisieren. Sehen Sie alle Informationen dazu auf der Webseite https://www.gebaerdensprach-avatar.de/.

Zahlreiche Kommunen und Städte praktizieren das schon.

Die Firma arbeitet mit sehr vielen und sehr kompetenten Partnern zusammen. Auch weitere Projekte sind in Arbeit, wie die Gebärdenkommunikation bei Anfragen und gegenseitiger Kommunikation (Verbundprojekt AVASAG). Das ist alles sehr spannend.

Wir, kobinet, hatten vor wenigen Jahren mit Yomma GmbH (die praktische Gebärdensprachkompetenz) eng zusammen gearbeitet und einmal monatlich eine gebärdete Monatszusammenfassung unserer Nachrichten heraus gegeben. Die Gebärdenvideos haben Mitarbeiter von Yomma erstellt. Ich bin voller Hoffnung, dass auch einmal die KI unsere täglich neuen Nachrichten dynamisch gebärden kann.

Der Baukasten schafft eine Breite Anwendung in der Öffentlichkeit. Das ist vorrangig wichtig.

Der Baukasten ist doch auch genau für Ihr Amt, für Ihre Kommune und Stadt das Richtige, um die vielen Bürgerinformationen der Öffentlichkeit gebärdet anzubieten. Das ist die Lösung https://www.gebaerdensprach-avatar.de/