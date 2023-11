40 Jahre MOBILE – 40 Jahre Einsatz für Persönliche Assistenz

Dr. Birgit Rothenberg

Foto: MOBILE

Dortmund (kobinet) 40 Jahre Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben. Der in Dortmund ansässige Verein MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter feiert 2023 sein 40-jähriges Bestehen. Im Interview mit Christiane Sprung blickt Dr. Birgit Rothenberg, Mitbegründerin und seit vielen Jahren Mitglied im Vorstand des Vereins, auf eine bewegte Geschichte zurück. Zu den Errungenschaften des Vereins gehören u.a. die politische und juristische Durchsetzung des Arbeitgebermodells.

„In den 1980er Jahren, das war ja noch bevor es überhaupt eine Pflegeversicherung gab, gab es überhaupt keine ambulanten Dienste. Menschen mit Hilfebedarf, die lebten in der Familie oder im Heim, aber es gab keine Alternativen“, sagt Dr. Birgit Rothenberg. „Wir haben dann hier in Dortmund Menschen dabei unterstützt, sich Helfer zu suchen, das Sozialamt dazu zu bringen, das auch zu bezahlen, also bis, vor bis zum Gericht auch, und haben später diese Ideen dann auch noch mal weiterentwickelt. Und auf Bundesebene ist dann auch die Forderung nach dem Persönlichen Budget, nach dem Rechtsanspruch für ein Persönliches Budget, entstanden und gefordert und eben auch durchgesetzt worden.“

Bei dem sogenannten Arbeitgebermodell werden behinderte Menschen zu direkten Arbeitgeber*innen, stellen Persönliche Assistenzkräfte selbst ein, leiten diese an und bezahlen sie aus dem Persönlichen Budget. Durch den eigenen Kleinstbetrieb erlangen sie damit ein hohes Maß an Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Kontrolle über das eigene Leben. „Es ist ein Fortschritt, dass es das gibt“, betont Dr. Birgit Rothenberg. Aber: „Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es so wenig umgesetzt wird, und ich denke, ich bin auch enttäuscht, dass es scheinbar politisch nicht gewollt ist.“ Es sei mühsam, es gebe zu wenig Unterstützung dafür. Dr. Birgit Rothenberg weiter: „Also, da bedarf es noch der politischen Arbeit, um es wirklich zu einer Alternative für Menschen machen zu können.“

Deshalb bleibe MOBILE dran und unterstütze alle behinderten Menschen, die versuchen, über ein Persönliches Budget ihren eigenen Hilfebedarf und ihre eigene Lebensform umzusetzen.

Das komplette Interview mit Dr. Birgit Rothenberg gibt es hier https://youtu.be/k58SNj1mEns

Weitere Informationen zum Themenkreis Persönliche Assistenz/Persönliches Budget gibt es hier:

https://www.mobile-dortmund.de/310-0-Leben-selbstbestimmt-gestalten-MOBILE-e-V-macht-sich-seit-40-Jahren-fuer-Persoenliche-Assistenz-stark.html