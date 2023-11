Theater-Restaurant Charlottchen als Brasserie wiedereröffnet

Berlin (kobinet) Über vier Monate war das inklusive Restaurant Charlottchen in der Droysenstraße in Berlin geschlossen. Jetzt geht es wieder los ‒ im ganz neuen Look: im Stil einer französischen Brasserie mit wöchentlich wechselndem Menü und Fokus auf saisonalen Zutaten und Angeboten. "Das Theater-Restaurant ist im Charlottenburger Kiez zwischen Stuttgarter Platz und Kudamm seit über 30 Jahren eine Institution und eine inklusive Erfolgsgeschichte. In der gastronomischen Einrichtung arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung im Team. Betreiber ist das Inklusionsunternehmen Mosaik-Services", heißt es in einer Presseinformation des Inklusionsunternehmens.

„Auf der Bühne finden wie gehabt Theater- und Kabarettveranstaltungen sowie Konzerte und Lesungen statt. Das Stand-Up-Comedy-Format Comedyflash tritt samstags wieder in regelmäßigen Abständen auf. Auch Fußballspiele der Bundesliga und Champions League gibt es dort wie gewohnt auf großer Leinwand. Die Räume können auch für Familien- und Betriebsfeiern sowie Seminare und Konferenzen gemietet werden. Die Spielburg für Kinder hat inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Sie steht jetzt in einem Flüchtlingsheim der AWO Berlin-Mitte. An Unterhaltung für die kleinen Gäste mangelt es im Charlottchen trotzdem nicht – sie können sich über ein buntes Programm an Kindertheater und Puppenspiel freuen“, heißt es weiter in der Presseinformation.

Die neuen Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr; Samstag und Sonntag ab 10 Uhr (Küchenschluss jeweils um 22 Uhr).

Link zu weiteren Informationen und zu aktuellen Veranstaltungen gibt’s unter www.restaurant-charlottchen.de