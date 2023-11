Wettbewerb als kleine Generalprobe für Special Olympics Nationalen Spiele 2024

Tim Krupinski will hoch hinaus: Routencheck vor dem Finale in Weimar

Foto: Special Olympics Deutschland / Christian Seeling

WEIMAR (kobinet) Mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am 23. Weimarer Kletterwettbewerb teilgenommen, der in der EnergieWände-Halle ausgetragen wurde. Die Special Olympics Athletinnen und Athleten traten gemeinsam mit allen anderen Sportlern an und erprobten die Kletterhalle in Weimar. Im Finale ging es darum, die beste Platzierung auf einer schweren oder leichten Route zu erreichen.

„Klettern ist die beste Sportart. Ich kann über mich hinauswachsen. Ich habe heute mein Bestes gegeben und das war gut. Ich habe nämlich auf der schweren Route gewonnen“, so Tim Krupinski, SO Athlet Thüringen, nach der Siegerehrung.

Der Kletterwettbewerb diente als kleine Generalprobe für die Special Olympics Nationalen Spiele. Die EnergieWände-Halle der DAV Sektion Weimar wird auch dann Austragungsort der Kletter-Wettbewerbe der Special Olympics Nationalen Spiele sein. Zum ersten Mal wird dann auch Klettern bei den Nationalen Spielen der Wintersportarten vertreten sein. Fast 100 Special Olympics Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland werden daran teilnehmen.

Frank Schwuntek, 1. Vorsitzender des DAV Weimar, äußerte sich begeistert: „Wir freuen uns sehr auf die Nationalen Spiele und dass wir hier die Special Olympics Athlet*innen aus Deutschland empfangen dürfen. Unsere Kletterhalle und der Wettbewerb haben heute ihre Generalprobe vor den Winterspielen gut bestanden. Wir haben nicht nur gezeigt, wie ein inklusiver Wettbewerb funktioniert, sondern auch, wie Inklusion auf allen Ebenen im Verein gelebt wird und wie viel Spaß Inklusion für alle bringt.“