Vortrag: Das Absurde hat einen Superlativ: „Werkstätten“ und inklusiver Arbeitsmarkt

Ulrich F. Scheibner

Foto: Gabriele Scheibner

Hamburg (kobinet) "Das Absurde hat einen Superlativ: 'Werkstätten' und inklusiver Arbeitsmarkt", so lautet der Titel eines Vortrags von Ulrich F. Scheibner, ehemaliger Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der "Werkstätten" für behinderte Menschen. Das ZeDiS - Zentrum für Disability Studies an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie. Stiftung Das Rauhe Haus in Hamburg lädt für Dienstag, den 7. November 2023 von 18:30 - 20:00 Uhr im Rahmen seiner Ringveranstaltung mit dem Titel "Was meint 'Inklusiver Arbeitsmarkt'? Beiträge zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der (Erwerbs-)Arbeitsgesellschaft" zu dieser Online-Veranstaltung ein.

„Das deutsche ‚Werkstätten‘-System ist ein absurdes System; absurd i.S. von widersinnig, widersprüchlich, anachronistisch. Bereits die gesetzliche Firmierung ‚Werkstatt für behinderte Menschen‘ ist Unsinn. Weder sind diese Konzerne mit ihren bis zu 2.000 Beschäftigten und ihren bis zu fünfzehn Zweigbetrieben Werkstätten im handwerksrechtlichen Sinne, noch sind sie es in der Realität: Sie repräsentieren kein handwerkliches Gewerk. Sie sind nicht durch einen handwerklichen Fertigungstypus charakterisiert. Ihr Ablaufprinzip ist nicht nach der typischen sog. Werkstättenfertigung organisiert. Das Absurde setzt sich bei der Präposition ‚für‘ fort, die i.d.R. den Zweck und Nutzen beschreibt. Sind ‚Werkstätten‘ etwas ‚für behinderte Menschen‘? Als Reparaturstätten ‚für‘ behinderte Menschen wären ‚Werkstätten‘ völlig absurd. Als Arbeitsstätten ‚zum Nutzen‘ behinderter Menschen sind ‚Werkstätten‘ u.a. deshalb absurd, weil sie diesem Bevölkerungsteil weder einen politischen noch rechtlichen oder wirtschaftlichen Nutzen bringen: Als ‚geistig behindert‘ geltende und nur ‚arbeitnehmerähnliche‘ Personen werden sie weder von der Politik noch von den ‚Werkstätten‘-Eignern als Gleichberechtigte wahr- und als Vertragspartner ernstgenommen“, heißt es in der Ankündigung des Online-Vortrags von Ulrich F. Scheibner.

Und weiter heißt es: „Obwohl wertschaffend und abhängig Arbeitende haben Sie als ‚Werkstatt‘-Angehörige keinen Anspruch auf alle Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerschutzrechte. Zwar sind Sie es, die vom Staat die finanziellen Mittel zur Finanzierung Ihres ‚Werkstatt‘-Aufenthalts beantragen müssen, aber Einfluß auf Art, Umfang und Qualität der ‚Werkstatt‘-Leistungen haben Sie nicht. Die Ihnen zustehenden Geldbeträge zahlt der Staat absurderweise direkt an die ‚Werkstätten‘-Betreiber. Und mit der sozialen Anerkennung, die ‚die Arbeit‘ angeblich befördert, ist es im ‚Werkstätten‘-System auch nicht weit her. Ebenso absurd ist es, die heutigen ‚Werkstätten‘ mit dem Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes zu verbinden: Die ‚Werkstätten‘-Eigner können es im Interesse ihrer Existenzsicherung gar nicht zulassen, dass große Teile der ‚Werkstatt‘-Beschäftigten ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anbieten. Andererseits haben Wirtschaft und Politik alle notwendigen Fakten geschaffen, damit erst gar keine Nachfrage nach Arbeitskräften aus den ‚Werkstätten‘ entsteht. Das Sonderweltsystem, seine politischen und rechtlichen Fundamente sind arbeitsmarktfeindlich, inklusionswidrig und deshalb menschenrechtsabträglich.“

Aber ist diese Anti-Kommodifizierung und damit die menschenrechtlich absurde Inklusionsfeindlichkeit des Systems nicht genau das, was unter „beschützenden Werkstätten“ zu verstehen ist? Ist die gewollte systembedingte Verweigerung des Zur-Ware-Werdens der Arbeitskraft der „Werkstatt“-Beschäftigten und die Verweigerung ihrer Marktfähigkeit nicht ein schutzgebender Vorteil gegen ihre Kommerzialisierung? Sind diese anti-inklusiven „Werkstätten“ nicht eben deshalb Schutzräume wie es der berühmte Dom für den Glöckner von Notre Dame sein sollte? Diesen und anderen Fragen geht Ulrich F. Scheibner in seinem Vortrag nach.

„Die Veranstaltung findet digital über das Meeting-Tool Zoom statt. Bitte melden Sie sich einmalig für Ihre Teilnahme an. Es empfiehlt sich, die Zoom-App auf Ihrem Endgerät zu installieren. Den Einladungslink mit der Meeting-ID erhalten Sie mit separater e-Post vor Veranstaltungsbeginn. Bitte überprüfen Sie ansonsten den Spam-Ordner. Die Veranstaltung wird von Dolmetscher*innen für Deutsche Gebärdensprache und Schriftsprache begleitet“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zur Anmeldung und weiteren Infos zur Veranstaltungsreihe