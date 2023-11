Regelmäßiges Vorlesen in Einfacher Sprache in Wiesbaden

Wiesbaden (kobinet) An jedem letzten Freitag im Monat wird in der Mauritius-Mediathek Wiesbaden (Hochstättenstraße 6-10, 65183 Wiesbaden) in kleiner Runde in Einfacher Sprache vorgelesen. Die ehrenamtliche Vorleserin hat Witziges, Nachdenkliches und Bekanntes im Gepäck. Das inklusive Vorleseangebot richtet sich vornehmlich an Erwachsene. Bei Bedarf kann das Angebot mit Gebärdensprachübersetzung stattfinden. Auf dieses Angebot hat die hessische Landesbehindertenbeauftragte Rika Esser in ihrem Newsletter hingewiesen.

Treffpunkt ist die Kinderbibliothek im Erdgeschoss. Um Anmeldung wird gebeten bei Yasmin Welkenbach (Tel: 0611313771, E-Mail [email protected]).