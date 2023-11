Rauchmelder alarmiert mit visuellen Signalen

Bild zum Rauchmelder mit Gebärdensprache

Foto: Bellmann Visit Rauchmelder

Röthenbach (kobinet) Gewöhnliche Rauchmelder warnen mit einem lauten durchdringenden Alarm potenzielle Brandopfer in der Wohnung oder im Haus vor Feuer und Rauch. Sie sollen vor allem verhindern, dass Menschen im Schlaf von einem Brand überrascht werden. Da Hörbehinderte und Gehörlose diese akustischen Signale gar nicht wahrnehmen können, brauchen sie visuelle Informationen. Genau diese Anforderungen erfüllt der Visit Rauchmelde-Sender BE 1481 von der Firma Bellman & Symfon. Dieser Rauchmelder ist Teil des Visit Smart Home Systems und hilft das Zuhause zu überwachen. Wenn der Sender Rauch und Schwelbrände entdeckt, leitet er den Alarm direkt an die Visit-Empfänger (z.B. tragbarer Empfänger, Tischblitzlampe usw.) weiter. Diese machen durch Blitzsignale auf die Brandgefahr aufmerksam und so können sich Hörbehinderte/Gehörlose rechtzeitig aus der Gefahrenzone entfernen. Darauf weist Judit Nothdurft in einer Presseinformation hin.

„Im Falle eines Feueralarms können Menschen mit Hörbehinderung zum Beispiel bei der Kombination mit dem Bellman Visit Wecker durch Blitz und Vibration auch nachts geweckt werden. Der Sender selbst gibt zusätzlich einen sehr lauten, schrillen Signalton ab“, berichtet Judit Nothdurft weiter.

Weitere detaillierte und barrierefreie Informationen über den „Visit Rauchmelder“ bekommen Gehörlose in ihrer Muttersprache in der Deutschen Gebärdensprache auf dem Portal für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de. Der Imagefilm ist von der tauben Gebärdensprachdolmetscherin Mandy Wyrostek gedolmetscht und bis 30. November 2023 auf dem Portal zu sehen.

Die schwedische Firma Bellman & Symfon (gegründet 1989) hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität für Menschen mit Hörbehinderung zu verbessern. Sie arbeitet eng mit Hörakustikern und führenden Experten daran, besseres Hören für jeden zu ermöglichen und bietet Produkte u. a., um die häuslichen Ereignisse für Schwerhörige / Gehörlose zu signalisieren.