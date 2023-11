Nachruf auf Anne Venter

Bild von Anne Venter

Foto: BODYS

Bochum / Hamburg (kobinet) Ohne Anne Venter wäre das 2005 in Hamburg gegründete ZeDiS – Zentrum für Disability Studies – heute nicht das, was es ist. Sie war von Anfang an dabei, zunächst als Lehrbeauftragte, später als wissenschaftliche Hilfskraft (2007-2009), dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin (2009-2014) und zuletzt als freie Mitarbeiterin, schreibt Gudrun Kellermann vom Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) in ihrem Nachruf auf die engagierte Frau, die am 25. September 1981 geboren wurde und leider am 8. Oktober 2023 verstorben ist.

Nachruf von Gudrun Kellermann auf Anne Venter

Es ist Fassungslosigkeit, die bleibt. Viel zu früh, im Alter von 42 Jahren, verließ Anne Venter uns am 8. Oktober 2023. Sie bleibt in Erinnerung vor allem durch ihren leidenschaftlichen Einsatz für die Entwicklung der Disability Studies in Deutschland. Schon in der frühen Kindheit machte sie Behinderungserfahrungen, die sie mit zunehmendem Alter zu einer vehementen Verfechterin für die Rechte behinderter Menschen werden ließen.

Nach dem Studium der Schwerhörigen-, Gehörlosen- und Lernbehindertenpädagogik sowie Biologie an der Universität zu Köln vollzog sie einen radikalen Kurswechsel und wandte sich den Disability Studies zu. Als sich im Jahr 2005 in Hamburg das ZeDiS – Zentrum für Disability Studies – gründete, war sie von Anfang an dabei, zunächst als Lehrbeauftragte, später als wissenschaftliche Hilfskraft (2007-2009), dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin (2009-2014) und zuletzt als freie Mitarbeiterin.

Es war in erster Linie Anne, die die seit Jahren fortlaufende Ringvorlesung des ZeDiS koordinierte und diverse Lehraufträge organisierte. Sie war unermüdlich auf der Suche nach Referierenden vor allem aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und den Disability Studies. Als Mitarbeiterin auf verschiedenen Ebenen im Hintergrund hatte sie erheblichen Anteil daran, dass das ZeDiS aufgebaut werden konnte und bis heute besteht.

Sie war ein sehr empathischer, aber auch kritisch denkender Mensch mit nüchternem Argumentationsverhalten. Kennzeichnend für sie waren ihre Power und ihr unerschütterlicher Optimismus. Anne liebte es zu reisen, in den letzten Jahren pendelte sie zwischen ihrem Wohnort in Hessen und Hamburg. Sie interessierte sich für ihre Mitmenschen, war vielseitig aktiv, genoss das Leben und auch das Familienleben hatte einen hohen Stellenwert.

Wir sind unfassbar traurig, dass sie nicht mehr unter uns ist. Ihr einzigartiges Engagement für ZeDiS wird fehlen, ihr sonniges Wesen, ihr scharfer Sachverstand und ihre ausgeprägte Loyalität. Bei aller Trauer ist es ein kleiner Trost zu wissen, dass Anne bis zuletzt ihren Mann Dirk an ihrer Seite hatte. Wir trauern mit ihrem Mann, ihren Eltern, ihren beiden Schwestern und allen Angehörigen um Anne.

Link zur Biographie von Anne Venter: https://www.zedis-hamburg.de/index.php/ueber-uns/personal/anne-venter/

Link zum Nachruf von Gudrun Kellermann