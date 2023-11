IGEL-Podcast zur Plattform für Inklusion der Aktion Mensch

Cover des IGEL-Podcast mit der Aktion Mensch vom 2.11.2023

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Bonn (kobinet) "Inklusion.de – die Plattform für Inklusion der Aktion Mensch", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang, der Macher des IGEL-Podcast, sprach dabei mit Sandra Vukovic von der Aktion Mensch über das Angebot auf der Plattform für Inklusion der Aktion Mensch.

„Wo finde ich die wichtigsten Informationen zum Thema Inklusion? Was heißt eigentlich Inklusion? Welche Plattform liefert mir Ratgeber, Hilfe und Studien zur gleichen Zeit? Inklusion.de – das ist die Plattform der Atkion Mensch mit einigen der genannten Themen. Sandra Vukovic stellt uns den IGEL Podcast Partner vor. Seit einigen Jahren baut die Aktion Mensch diese Plattform auf und wie spannend das Thema Vielfalt ist und warum hier eine wichtige Studie zu finden ist? Wir haben nachgefragt. Hört rein in die Episode, in der wir euch unseren Partner Inklusion.de vorstellen. Zu finden auf www.inklusion.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

