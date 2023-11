Stellenausschreibung für Landesbehindertenbeauftragte*n im Saarland

Saarbrücken (kobinet) Mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt wurde vor kurzem die beim saarländischen Landtag angesiedelte Stelle des/der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen (m/w/d) im Saarland zum 1. März 2024 ausgeschrieben. "Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen wird durch den Landtag für fünf Jahre auf Vorschlag des Präsidiums des Landtages gewählt. Sie oder er wird von der Präsidentin des Landtages ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen", heißt es in der Ankündigung im Amtsblatt des Saarlandes vom 26. Oktober 2023 auf Seite 986.

„Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist es, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung des Landes, für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird. Die oder der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass unterschiedliche Lebensbedingungen von Frauen und Männern mit Behinderungen berücksichtigt und geschlechtsspezifische Benachteiligungen beseitigt werden“, heißt es u.a. in der Stellenausschreibung.

„Die Ausschreibung richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die ein Studium in den Bereichen Rehabilitationspädagogik/-wissenschaften, Public Health, Sozialwissenschaften oder mit einem sozialen Schwerpunkt mit einem Mastergrad oder einem gleichwertigen Abschluss absolviert haben. Gesucht wird eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit dem Studienabschluss entsprechender beruflicher Erfahrung. Eine mehrjährige Erfahrung in der Inklusion/Integration von Menschen mit Behinderungen in Beruf oder Gesellschaft ist wünschenswert. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfordert ein ausgeprägtes Verständnis für landespolitische, ressort- und gremienübergreifende Zusammenhänge und die damit verbundenen Verwaltungsabläufe“, heißt es weiter in der Ausschreibung.

Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, heißt es weiter in der Ausschreibung der Stelle, für die die Bewerbungsfrist am 16. November 2023 endet. Bewerbungen sollen an folgende Adresse gerichtet werden:

Landtag des Saarlandes

Herrn Direktor beim Landtag Dr. Christof Zeyer

Franz-Josef-Röder-Straße 7

66119 Saarbrücken

Elektronische Bewerbungen senden Sie bitte an: [email protected]

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Würtz (Tel.: 06 81/50 02-254, [email protected]) zur Verfügung.

Link zu weiteren Infos in der Stellenausschreibung des Amtsblatts des Saarlands:

https://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/portal/t/zkw/page/fpverksl.psml;jsessionid=4C6CC43CE8581F2E41CE57F7349670A0.jp26?nid=VB-SL-ABlI2023929-G&cmsuri=%2Fverkuendung%2Fde%2Fsaarland%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp